В России более двадцати коллекторских агентств получили лицензию

В понедельник, 16 января, в пресс-службе Федеральной службе судебных приставов сообщили о том, что в государственный реестр были внесены 26 коллекторских агентств.

Выдача двадцати шести свидетельств произошла после результатов рассмотрения поступивших заявлений, в настоящий момент соответствующие сведения уже внесены в реестр, передает ТАСС, ссылаясь на данные ФССП.

Напомним, ранее стало известно, что московское управление Федеральной службы судебных приставов первым на территории РФ внесло в реестр сразу десять коллекторских агентств. Отметим также, что с 1 января текущего года возвратом задолженностей имеют право заниматься лишь те лица, которые включены в вышеуказанный реестр.