Минобороны попросило прощения за гибель пассажиров Ту-154 под Сочи

Страна провожает в последний путь жертв авиакатастрофы Ту-154 под Сочи. Процедура прощания проходит на Федеральном военном мемориальном кладбище.

Представитель Минобороны РФ Николай Панков попросил прощения у родных погибших за то, что ведомство не смогло уберечь людей от трагедии. Также он подчеркнул, что близким жертв катастрофы будет оказана поддержка, сообщает ria.ru.

Напомним, что ужасная авиакатастрофа произошла в конце прошлого года под Сочи. Самолет Ту-154 рухнул в море на третьей минуте, как поднялся в воздух после дозаправки. Обломки лайнера нашли примерно в двух километрах от берега. На борту воздушного судна находились девяносто два человека.