Глава фонда «Вера» призвала не делать кумира из доктора Лизы

Люди должны брать пример с погибшей Елизаветы Глинки, а не воздвигать ее на пьедестал. Такое мнение высказала руководитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

В интервью порталу Life Федермессер вспомнила библейскую заповедь «Не сотвори себе кумира». По словам благотворителя, Глинка, более известная широкой общественности как доктор Лиза, при всей своей уникальности была человеком, который не сторонился обычных земных радостей. Федермессер призвала всех стараться соответствовать доктору Лизе, а не воздвигать ее на пьедестал.

Напомним, Елизавета Глинка погибла в катастрофе Ту-154 в районе Сочи. В эти минуты в Москве проходит церемония прощания с известным российским благотворителем.