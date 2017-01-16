Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поставил свой первый "лайк" в социальной сети Twitter.

Такой чести удостоилась запись о популярном британском телесериале про легендарного сыщика под названием "Шерлок". На этот факт обратил внимание TJ, отметив, что запись, получившая "лайк" от Медведева звучит так: "На этом расходимся, шерлокоманы. Время спячки #НочьШерлока".

Блогер даже решился задать российскому политику вопрос: "Как вам финал Шерлока, Дмитрий Анатольевич?". Пока премьер ничего не ответил любителю сериалов.