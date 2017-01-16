Челябинцам организуют на Крещение пять купелей

В ближайший четверг, 19 января, на водоемах столицы Южного Урала будут организованы пять купелей. Рядом с каждой из них установят дежурство спасатели и медики.

В Ленинском районе по традиции большая купель будет сделана у храма иконы Божьей Матери «Утоли мои печали». Кроме того, окунуться в святую воду можно будет в проруби на Шершневском водохранилище у городского пляжа, в поселке Сосновка, рядом со «Смолинопарком» и на Первом озере.