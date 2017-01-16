Борис Вишневский требует рассекретить концессионное соглашение ЗСД

Лидер фракции «ЯБЛОКО» в городском ЗакСе внёс депутатский запрос губернатору Георгию Полтавченко с требованием передать копию документа парламентариям.

Лидер фракции «ЯБЛОКО» в Законодательном собрании Петербурга Борис Вишневский требует рассекретить соглашение между городом и компанией «Магистрали Северной столицы». На основании документа, который никто не видел, Смольный планирует уже в этом году перечислить инвестору ЗСД более 4,2 млрд. бюджетных рублей.

Борис Вишневский внёс депутатский запрос губернатору Георгию Полтавченко с требованием передать копию документа парламентариям. Ранее «яблочник» просил об этом вице-губернаторa Игоря Албинa, однако получил отказ. По мнению Игоря Албина, чиновники не могут показать соглашение депутату «без согласия всех сторон соглашения о ГЧП и кредиторов».

«В соглашении содержатся расчёты, по которым город должен компенсировать затраты концессионеров, обеспечивать им некую "расчётную прибыль", да ещё индексировать эти платежи. Но сам текст соглашения никому не показывают, − пояснил Борис Вишневский. − Депутаты проголосовали за миллиардные траты из городского бюджета, не видя соглашения, не проверяя записанных в нём расчётов. Это немало говорит об ответственности нашего парламента».

По словам депутата, федеральный закон «О государственно-частном партнёрстве» не даёт права засекречивать подобные соглашения. «Договор заключён не частной лавочкой, а городом, который хочет потратить 4,2 млрд. рублей налогоплательщиков. Горожане вправе знать, как возникла эта сумма», − уверен «яблочник».

Депутатский запрос Бориса Вишневского будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного собрания 18 января.

Как сообщили «Конкретно.ру» в региональном отделении партии, при принятии бюджета 2017 года фракция «ЯБЛОКО» предлагала исключить из проекта 4,2 млрд рублей компенсации инвестору ЗСД, однако не была поддержана «парламентским большинством». Возражая «яблочникам», представители Смольного ссылались на расчёты в соглашении, которое теперь отказываются показать.

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