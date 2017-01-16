Специалисты рассказали, какие продукты опаснее всего покупать на рынках

Как отмечает Росстат, в России значительно уменьшилось количество проверок продавцов на рынках. Это связано с так называемыми надзорными каникулами.

Как отмечают специалисты, в прошлом году Роспотребнадзор проверил менее одного процента от общего числа торговых точек в стране. То есть контроль сократился почти в четыре раза по сравнению с позапрошлым годом.

Такой подход объясняется тем, что было решено уменьшить число проверок предприятий малого бизнеса, чтобы предоставить им большую возможность для развития. С другой стороны, по мнению некоторых специалистов, снижение контроля может привести к падению качества, сообщает life.ru.

Так, отмечается, что процент товаров ненадлежащего качества на рынках довольно высок. Чаще всего нарушения были выявлены при проверке хлебобулочных изделий, мяса, рыбы и молока.