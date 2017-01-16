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Московские власти подадут на автовладельцев в суд

16 января 2017, 09:27 [ «АН-онлайн» ]

Московские власти подадут на автовладельцев в суд
Фото: pixabay.com

Столичные власти сообщили о том, что в скором времени начнут через суд добиваться возмещения ущерба, нанесенного светофорам на московских дорогах. 

Статистика гласит, что, начиная с 2014-го года, автолюбители получили более ста тридцати претензий. Все они касались той или иной порчи светофоров, нанесенной чаще всего в результате ДТП. Общая сумма претензий составляет более семи миллионов рублей. Однако было оплачено менее трети от указанной цифры, сообщает ria.ru.

Остальные деньги власти планируют вернуть через суд. Также уточняется, что, как правило, максимальное время, необходимое для ремонта неисправных светофоров, составляет не более полутора часов. Это необходимо для обеспечения безопасности движения.

 

 

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