В Америке впервые отчеканена монета с изображением чернокожей женщины

Монетный двор Америки выпустил монету с «чернокожей Свободой»: на юбилейной монете отчеканен профиль чернокожей женщины. Это первый случай, когда в Америке печатают монеты с чернокожими людьми.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о том, что американское казначейство выпустило банкноты с изображением чернокожей Гарриет Тубман, которая боролась за права женщин в Америке. Но чеканить чернокожих дам на государственных монетах в США до сей поры было не принято, сообщает BBC.

Монета с чернокожей Свободой выпущена к 225-летию монетного двора США.

Негритянка изображена на золотой монете в 24-карата, в короне из звезд и древнеримской тоге. Казначейство на этом не остановится и обещает выпустить монеты с другими представительницами нацменьшинств.