Сотрудник уфимского аэропорта лишился работы из-за фото с Семаком

Совместное фото с российским футбольным тренером Сергеем Семаком дорого обошлось инспектору службы авиационной безопасности аэропорта Уфы Виталию Двоеглазову. Как сообщил Двоеглазов в соцсети, снимок стал причиной его увольнения.

Фотографию с Семаком сотрудник аэропорта выложил на своей странице «ВКонтакте» в конце прошлого года – специалист прилетел в Уфу, чтобы заключить контракт с одноименным футбольным клубом. Снимок впоследствии был опубликован местными СМИ.

Данный факт, как следует из комментария инспектора, не понравился руководству аэровокзала – мужчину уволили. Конкретную причину недовольства своего начальства мужчина не раскрывает.

Известный в прошлом футболист Сергей Семак, согласно соглашению с «Уфой», будет тренировать клуб полтора года. До недавнего времени специалист работал в тренерском штабе санкт-петербургского «Зенита».

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