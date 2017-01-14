По данным ведомства недвижимости Саудовской Аравии, граждане России входят в десятку лидеров по тратам на покупку жилья в этой стране. Рейтинг составлен без учета покупателей арабского происхождения.

В эмирате Дубай (ОАЭ) больше всего недвижимость покупают граждане России. Такова статистика, которую составили специалисты Управления по земле и недвижимости данного эмирата на берегу Персидского залива, сообщает ТАСС.

В рейтинге покупателей недвижимости в Дубае россияне занимают седьмое место, - это среди инвесторов, которые проживают за границами Ближнего Востока, жители России заняли 7-е место. Россияне по затраченным суммам на дома у Персидского залива опередили толстосумов Америки и Франции.

Всего в 2016 году недвижимость в ОАЭ приобрели порядка 42 тысяч человек неарабского гражданства, потратив в общей сложности примерно 71 миллиад долларов.