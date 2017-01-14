Житель США вернул в библиотеку книгу, которую 100 лет назад взяла его бабушка

Сборник рассказов писателя Фрэнсиса Хопкинса Смита был взят в библиотеке Сан-Франциско (США) в 1917 году. Взяла книгу прабабушка американца Вэба Джонсона, который и вернул фолиант, ставший реликвией.

За сто лет книгу можно зачитать до дыр, но с этой книжкой такого, к счастью, не случилось, сообщает «Росбалт».

Прабабушка Джонсона была дамой дисциплинированной, но вернуть книгу не смогла, так как скончалась за неделю до того, как пришел срок сдать книжку под названием, которое в данном контексте звучит издевательски: «На 40 минут позже». Мужчина нашел фолиант еще в 1996 году, но не стал возвращать раритет, посчитав, что книгу можно считать семейной реликвией. Однако, совесть заела американца и спустя более двадцати лет он вернул издание библиотекарям с многократными извинениями. Надо отдать должное библиотекарям: они тоже проявили благородство и не стали штрафовать мужчину за просрочку.