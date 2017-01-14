Чиновники страшнее бандитов, СПИДа, землетрясений и мировых войн

Отношение россиян к собственной бюрократии несколько потеплело за последние годы. По данным исследования Института социологии РАН, в 2005 г. 63,7% населения считали чиновников равнодушными, 58,7% – продажными, 41,1% – безразличными к интересам страны, 31,1% – некомпетентными, 26% – необразованными и грубыми.



Чиновники оказались на 4-м месте в рейтинге «Чего опасаются россияне»: только собственная смерть, потеря близких или работы тревожит россиян больше. А чиновники, значит, страшнее уличных бандитов, СПИДа, землетрясений и мировых войн. Даже в нулевые, несмотря на невиданный в истории России рост благосостояния граждан, отношение к человеку с папкой оставалось неприязненным.



Согласно «Барометру мировой коррупции» организации Transparency International, в 2013 г. 50% граждан России заявили, что за последние два года уровень коррупции заметно вырос, 39% респондентов сделали вывод, что уровень коррупции не меняется, и лишь 12% считают, что её стало несколько меньше. Наиболее коррумпированными глас народа считает как раз чиновников, на 2–3-х местах – полицейские и судьи. Наконец, к концу 2016 г., по данным «Левада-центра», власть назвали «криминальной и коррумпированной» на 10% меньше опрошенных, чем в 2015 г., – 31%. «Бюрократичной» её считают 26% (32% в 2015 г.), «далёкой от народа, чужой» – 23% (27%), «паразитической» – 11% (12%), «недальновидной» – 9% (14%). До 23% выросло число россиян, считающих власть «законной».



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