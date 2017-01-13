В Москве у семьи органы опеки изъяли десять детей

Десять детей изъяли из приемной семьи безо всякого предупреждения и разбирательств, просто воспитательница детсада обнаружила у ребенка синяк и доселе благополучную семью заподозрили в издевательстве над детьми.

Синяк обнаружили у одного ребенка, а изъяли всех десятерых, сообщает ТАСС.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова утверждает, что многодетная семья многократно проверялась и ни в одном акте проверки не было даже намека на Анна Кузнецова утверждает, чтомногократно проверялась и ни в одном акте проверки не было даже намека на неправомерные действия в отношении детей или на недопустимую ситуацию в семье.

В настоящее время восемь детей направлены в больницу (у них ВИЧ), а двое находятся в социальном центре. Известно, что в семье всего 13 детей: 8 приемных, 4 усыновленных и один - родной. Старшему ребенку 16 лет, самый младший отпраздновал только третий День рождения.

мать жалуется, что Многодетнаяжалуется, что детей забрали безо всякого уведомления и разбирательств, и не предоставили никаких документов (одну дочку вывели прямо с новогоднего утренника в саду).

Анна Кузнецова создала специальную комиссию, чтобы расследовать инцидент. Приемной матери уже разрешили детей навещать.

Сенатор Елена Мизулина назвала действия опеки жестокими по отношению к детям и отметила, что у ребенка синяк может появиться по многим причинам и следует тщательно разбираться, прежде чем принимать кардинальные жесткие меры.