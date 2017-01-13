Власти Татарстана опровергли изъятие из семей детей за долги по ЖКХ

В Татарстане никто детей из семей за долги по ЖКХ не изымает. Распространенная в ряде СМИ информация о «фактах» отъема детей за долги недействительна. Об этом заявили 13 января власти республики.

Тревогу по факту готовящегося изъятия детей от семей-должников подняла 13 января днем уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сообщает ТАСС.

Кузнецова ссылалась на постановление одного из муниципалитетов республики о том, что у семей, которые не платят за услуги ЖКХ, следует изымать детей. Кузнецова назвала такие действия недопустимыми.

Власти Татарстана поспешили оправдаться: детей за долги никто не изымает, есть несколько случаев, когда дети помещались в приют, но только из-за невыносимых условий в квартирах, где они проживали.

Чиновники Татарстана приводят статистику: в Зеленодольском муниципалитете (это он фигурировал в документе, на который ссылалась Кузнецова, - прим. «АН») на учете стоит 98 семей, в которых дети находятся в трудной ситуации. Из этих-то семей и изымают детей, но только если есть угроза здоровью ребенка, и по решению специальной комиссии.