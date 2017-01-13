Рособрнадзор лишил лицензии три вуза

За истекшую неделю три российских высших учебных заведения лишились лицензии Рособрнадзора и еще пяти вузам отказано в приеме абитуриентов с формулировкой «за неисполнение предписания надзорного ведомства».

Запрещено принимать абитуриентов гуманитарному институту в Сергиевом Посаде, в Московский областной гуманитарный институт, Астраханский филиал Университета российского инновационного образования, а также в Нижегородский филиал Университета российского инновационного образования и в учебное заведение Союз "Некоммерческое партнерство высшего образования "Институт международных социально-гуманитарных связей".

По результатам проверки Рособрнадзора остались без государственной аккредитации Кировский институт (филиал) АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета, частично лишен аккредитации Российский государственный аграрный заочный университет и филиал Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева города Железногорск. Отсался без лицензии и Череповецкий филиал Университета российского инновационного образования.

Надо сказать, что запрет или временное ограничение на прием учащихся не запрещает вузу заниматься образовательной деятельностью, также как и в случае лишения или приостановления аккредитации. Запрет на образовательную деятельность вуз выполняет, если его лицензия аннулирована.