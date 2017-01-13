Двигатель третьей ступени ракеты "Союз-У" было решено заменить после аварии, в ходе которой не удалось вывести космический грузовой корабль "Прогресс МС-04" на расчетную орбиту.

Двигатель доставят на завод-изготовитель в Самаре, где и будет произведена замена. Об этом сегодня сообщил портал Lenta.ru, отметив, что грядущий запуск на МКС станет последним в истории данного носителя.

Предполагается, что в феврале текущего года ракета отправит к космической станции грузовик "Прогресс МС-05", а затем уйдет на заслуженный "отдых". Подобное решение было принято в ходе расследования аварии связки "Союз-У" и "Прогресс МС-04", которая случилась в декабре минувшего года.