В правительстве России заявили о скорой отмене санкций

Важное заявление сделал первый заместитель председателя правительства России. Игорь Шувалов предположил, что в скором времени стоит ожидать отмену как санкций, так и контрсанкций.

Политик отметил, что ему и еще ряду чиновников стоит учитывать при принятии решений в ходе исполнения своих обязанностей, что ситуация может измениться в ближайшем будущем. Шувалов прогнозирует, что прекратят свое действие как минимум российские ограничительные меры, которые были приняты в ответ на западные санкции, сообщает tvzvezda.ru.

Напомним, что в результате осложнения отношений между Россией и странами Запада из-за ситуации на Украине были введены санкции в отношении нашей страны. В ответ Россия также приняла ряд мер. В том числе был ограничен ввоз определенного перечня продуктов на территорию нашей страны. Не исключено, что дальнейшая судьба введенных санкций будет во многом зависеть от нового руководства США.