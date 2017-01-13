Силуанов нашел новый способ экономии на пенсионерах

Похоже, в Минфине России уже сломали голову, придумывая, как бы еще сократить пенсионные выплата гражданам страны. По всей видимости, как минимум один новый способ удалось найти. О нем сообщил глава ведомства.

Антон Силуанов считает, что необходимо повысить пенсии тем, кто в них больше нуждается, и, наоборот, сократить тем, кому деньги не так нужны. Глава ведомства полагает, что такой подход будет не только экономным, но и справедливым. Вот только каким образом будут решать, кому деньги нужны больше, а кому меньше, пока не сообщается, пишет mk.ru.

По мнению Силуанова, такой способ выплат позволит немало сэкономить. Вырученные деньги он предложил направить на образование и здравоохранение. Последнее, по его словам, намного нужнее пенсионерам, чем выплаты.