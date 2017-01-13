Москвича попросили заплатить три миллиона рублей за парковку в Шереметьево

Настоящую машину времени, а не паркомат обнаружил житель столицы. По словам москвича, инцидент произошел с ним вчера вечером.

Мужчина описал историю на своей странице в соцсети. Он рассказал, что заехал на парковку в Шереметьево буквально на сорок пять минут. Странные вещи стали твориться, когда москвич уже покидал стоянку. Было около семи часов вечера. Однако паркомат забросил мужчину в будущее, отобразив на табло, что тот покидает парковку в районе половины третьего ночи следующего дня.

Но на этом странности не закончились, а только начались. Паркомат, видимо, решил устроить своему клиенту настоящее путешествие во временном пространстве. И закинул его на семнадцать лет назад. Мужчина получил чек за парковку на сумму, превышающую три миллиона рублей. Другими словами, плату за то время, что его машина якобы стояла на парковке с 2000 года, пишет lenta.ru.

Москвич не уточняет, как ему удалось решить проблему. Он лишь отмечает, что все-таки смог выбраться из временной петли.