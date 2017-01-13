В одной из московских приемных семей обнаружили 10 ВИЧ-инфицированных детей

В одной из приемных семей в Москве обнаружили не менее десяти детей, которые могут быть ВИЧ-инфицированы.

Несовершеннолетних было решено изъять из данной семьи и провести тщательную проверку. Источник, осведомленный о ситуации, подчеркнул, что речь идет о двенадцати или тринадцати ВИЧ-инфицированных детях.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова уполномоченного по правам ребенка по Москве Евгения Бунимовича, в настоящий момент данная резонансная ситуация находится под его жестким контролем, а также под наблюдением департамента соцзащиты и аппарата столичного омбудсмена.