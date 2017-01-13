Бизнесмен пожаловался на прокурора и угодил в тюрьму

В Красноярском крае прошел суд над местным бизнесменом. Его приговорили в двум годам лишения свободы. Бизнесмену предстоит отбыть назначенный срок в колонии-поселении.

Как сообщается, около двух лет назад разгорелся конфликт. Бизнесмена попросили убрать постройки, которые тот возвел на берегу озера. На это мужчина возразил, что раз он должен освободить территорию, то логично предположить, что его примеру должны последовать соседи. То есть глава района, депутат, а также местный прокурор, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Реакция соседей не заставила себя ждать. Вскоре у бизнесмена провели обыск, в ходе которого нашли боеприпасы. Мужчину заключили в СИЗО, где он провел около года. Теперь суд вынес приговор бизнесмену, признав его виновным в хранении боеприпасов и угрозах в сторону прокурора. Защита намерена подавать апелляцию.