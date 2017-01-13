Адвокат: Дадину в новой колонии выказывают уважение

Алексей Липцер, адвокат осужденного оппозиционного активиста Ильдара Дадина, заявил сегодня, что к его подзащитному в алтайской колонии номер 5 относятся с должным уважением.

Согласно последней информации, Дадин не жалуется на условия в колонии и всем доволен. Уточняется, что к активисту все относятся очень внимательно, обращаются на "вы" и не возлагают никаких дополнительных обязанностей, передает РИА "Новости".

Адвокат подчеркнул, что Ильдар Дадин живет в большой камере с одним сокамерником - у соседей по помещению сложились весьма хорошие отношения.