Рогозин: США могут молниеносно ударить по России из космоса

Страшное предположение высказал вице-премьер России в одном из своих последних выступлений. Дмитрий Рогозин сообщил, что от США вполне можно ожидать нападения на Россию. Причем атака будет молниеносной и довольно масштабной.

Вице-премьера беспокоит политический курс в отношении нашей страны, которого придерживается Вашингтон в последнее время. По словам Рогозина, такая агрессия может привести к самым печальным последствиям, сообщает politexpert.net.

Политик заявил, что существует реальная угроза. США могут нанести удар по России из космоса. Причем атака будет носить молниеносный характер. В результате нее пострадает большая часть территории страны.