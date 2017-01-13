В 2017 году количество краж денег с банковских карт резко возрастет

Аналитики предоставили неутешительную информацию для владельцев банковских карт.

В 2017 году число краж с карт граждан России резко возрастет - предполагается, что случаи воровства увеличатся примерно на 30%. Аналитическая группа компании Zecurion, которая отвечает за безопасность дистанционного банковского обслуживания, уточняет, что хакеры чаще всего проникают в компьютеры при помощи вирусов-троянов и делают дубликаты SIM-карт. Как сообщает издание "Известия", дальнейшее - дело техники.

Чаще всего граждане РФ виноваты в потере денег сами, поскольку не трудятся соблюдать самые основные правила безопасности. Специалисты советуют не афишировать в социальных сетях или где-либо еще номер телефона, к которому привязана банковская карта. Также рекомендуется установить дневной лимит на снятие и перевод денег - это удобно делать посредством онлайн-банкинга. Кроме того, лучше не хранить на карточках крупные суммы денег.