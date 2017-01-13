Самые популярные и необычные имена для детей в Петербурге
13 января 2017, 10:10 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
Специалисты составили рейтинг самых необычных имён для новорожденных в 2016 году. За десять месяцев прошлого года в Петербурге родился 61 601 ребенок – почти на две с половиной тысячи больше, чем годом ранее.
Чаще всего своих новорожденных мальчиков петербуржцы называли Максимом, Александром или Михаилом. А девочкам, в основном, давали такие имена: Софья, Виктория, Анастасия.
Но некоторым родителям бурная фантазия не позволяет назвать ребенка привычным именем. На что только не идут чересчур креативные мамы и папы! Порой имени нового члена семьи удивляются не только бабушки и дедушки, но и работники ЗАГСов, много повидавшие на своем веку. К счастью, в минувшем октябре правительство приняло законопроект, запрещающий использовать в имени ребенка символы, знаки, цифры.
Поэтому из необычных зарегистрированных имен в этом году все понятные, хотя и редкие. Так, сотрудники ЗАГСов записали в свои книги петербуржца Огнеслава и петербурженку Киану. А еще Велеслава, Остапа, Лариона, Юнону, Лиру, Виторию.
Иногда встречаются нераспространённые, но всё-таки более привычные слуху Остап, Гавриил или Юнона.
В противовес нестандартным примерам сотрудники ЗАГСов выделили также самые популярные имена петербуржцев. В этом году ими стали – Максим, Александр, Михаил, Артём и Иван, а среди девочек – Мария, София, Виктория, Анастасия и Анна.
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