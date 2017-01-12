В России рассказали Украине и всему миру, где на самом деле родился Илья Муромец

В России ответили на попытки Украины присвоить себе знаменитого богатыря Илью Муромца. «Почта России» не только назвала место, где родился молодец, но даже дала точный адрес, на который следует присылать открытки и письма.

Так, сообщается, что Илья Муромец все-таки русский персонаж. Как бы это не хотелось переиначить «незалежной». Все желающие могут писать ему по адресу: 602267, Россия, Владимирская область, город Муром, улица Коммунистическая, дом 33. Именно здесь находится театр-музей богатыря. Кстати руководство учреждения также прокомментировало действия Украины, назвав их чушью, сообщает ria.ru.

Напомним, что «незалежная» попыталась внести изменения в статью «Википедии», которая рассказывает о родине Ильи Муромца. Украина посчитала, что богатырь появился на свет в городе Моровск под Черниговом. Правда, администраторы ресурса потом вернули изначальный вариант. При этом они добавили с иронией, что новая версия месторождения богатыря особенно поддерживается современными украинскими историками.