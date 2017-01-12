Самолет экстренно приземлился в Челябинске из-за проблем с закрылками

Стали известны подробности экстренной посадки самолета в Челябинске. Специалисты уже назвали причину, по которой авиалайнер был вынужден прервать полет.

«Boeing» свершал рейс из Эмиратов в Екатеринбург. Однако, места назначения он так и не достиг. В тот момент, когда самолет приближался к Челябинску, командир попросил разрешения на посадку.

К счастью, самолет приземлился удачно. Как стало известно, командование воздушного судна решило посадить лайнер из-за технической неисправности. Возникли проблемы с закрылками, которые позволяют набирать высоту и сажать самолет, сообщает chel.kp.ru.

После посадки все пассажиры отправились на вокзал. Как сообщается, их доставит в Екатеринбург поезд.