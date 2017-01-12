Мару Багдасарян снова арестовали

Скандально известная представительница «золотой молодежи» Мара Багдасарян снова попала в центр внимания. Сегодня суд постановил наложить на нее административный арест. В этот раз девушку подвергли наказанию за уклонение от обязательных работ.

Суд в очередной раз собрался из-за участницы гонок на Gelandewagen, которая проходила в качестве свидетеля по уголовному делу. Слуги Фемиды постановили, что девушка должна быть арестована на пятнадцать суток. Это связано с тем, что она уклоняется от обязательных работ, которые были назначены ранее, сообщает ТАСС.

Напомним, что Багдасарян была отправлена в ГБУ "Жилищник". Суд назначил девушке наказание в виде почти шестисот часов обязательных работ.