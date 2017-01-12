Теперь россияне могут поменять водительские права в МФЦ

С февраля этого года россияне могут получать водительские права в МФЦ. Введение такого новшества связано с постановлением правительства, которое было принято в прошлом году.

Правда, речь идет лишь о замене водительских удостоверений на новые после того, как истек строк действия прежних, а также в связи с утратой. Помимо этого в МФЦ можно будет получить международные водительские права, сообщает rg.ru.

В данном случае многофункциональные центры будут являться лишь посредниками. Они заберут документы и отдадут их в ГИБДД, где будут решать, выдавать права или нет.

По мнению некоторых специалистов, к новшеству можно относиться двояко. С одной стороны, очереди в МФЦ меньше, чем в ГИБДД. С другой, в центры придется приходить дважды, тогда как в ГИБДД достаточно обратиться лишь один раз.