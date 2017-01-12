Иркутскому губернатору попытались отомстить за новогодние подарки с червями

Скандал вокруг «червивых» новогодних подарков, которые якобы раздали детям из малообеспеченных и многодетных семей в Иркутской области, похоже, набирает обороты.

Так, стало известно, что трое неизвестных попытались вручить губернатору региона Сергею Левченко конфеты с червями. Они оставили пакет со сладостями в кабинете и ушли. Также сотрудники областной администрации обнаружили червей у дверей. По их мнению, живность насыпали именно там, и ничего общего данный пакет не имеет с подарками, которые вручали детям. После случившегося власти обратились в полицию, сообщает ТАСС.

Напомним, в региональный Роспотребнадзор ранее обратились с жалобами. Люди утверждали, что в сладких подарках, которые раздали детям, находились черви. Тогда же прошла информация, что конфеты подарили малышам от имени губернатора Иркутской области. Однако в Роспотребнадзоре это не подтвердили и сообщили, что сладости вручили детям по линии соцзащиты.