Ситуация в Севастополе сложилась аховая. Проливные дожди буквально затопили город. Вот только в отличие от Венеции горожане пока не изобрели способ, с помощью которого можно миновать огромные лужи, не промочив ноги.

В соцсетях публикуются фотография за фотографией. На снимках видно, что под водой скрылись дороги и тротуары. Машины, почти наполовину погруженные в лужи, пытаются передвигаться по городу. Пешеходам тоже надо как-то ходить на работу или, например, в магазин. На некоторых фото видно, как они шагают прямо по воде, сообщает «АН - Крым».

Жители Севастополя утверждают, что такая ситуация для города не редкость. Они винят во всем забитую ливневую канализацию, а также местные власти.

























Фото: "АН - Крым"