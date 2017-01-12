Эксперты назвали автомобили, пользующиеся у россиян наибольшим спросом

В России назвали модели автомобилей, которые пользуются у автолюбителей нашей страны наибольшим спросом.

Приведенные данные отражают тенденцию, которая была зафиксирована в прошлом году. Как сообщается, бесспорным лидером продаж стал автомобиль марки Hyundai Solaris. Следом идет Lada Granta, а замыкает тройку лидеров KIA Rio.

Однако эксперты отмечают: несмотря на то, что данные модели вырвались вперед в общем числе продаж, их реализация заметно снизилась по сравнению с предыдущим годом, сообщает rbc.ru.

Ранее «АН»-онлайн» уже писали, что ситуация на российском автомобильном рынке не очень радует экспертов. Последние четыре года наблюдается сокращение числа продаж. В 2016-м рынок также остался в минусе, хотя темпы снижения реализации начали заметно замедляться.