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Многодетной матери, случайно задавившей во сне младенца, вынесли приговор

12 января 2017, 17:29 [ «АН-онлайн» ]

Многодетной матери, случайно задавившей во сне младенца, вынесли приговор
Фото: pixabay.com

Ужасная трагедия произошла в Пермском крае. Многодетная мать решила покормить своего новорожденного малыша. Однако она случайно уснула и нечаянно придавила ребенка. В итоге кроха в возрасте одного месяца задохнулся.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Суд постановил, что мать виновна в произошедшем. Слуги Фемиды назначили женщине наказание в виде ограничения свободы сроком на год, сообщает perm.aif.ru.

Как стало известно, семья, где произошла трагедия, является благополучной. Отец зарабатывает деньги, а мать заботится о детях и ведет хозяйство. Случившееся очень сильно потрясло обоих родителей.

 

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