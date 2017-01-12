Сергей Донской раскритиковал Правительство

2017 год в России объявлен Годом Экологии. Соответствующий указ Президента РФ был опубликован 5 января 2016 года. Подготовка к тематическому году велась весь прошлый год. Но за несколько дней до наступления 2017 года с неожиданной критикой экологической политики российского Правительства выступило Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Информационным агентством министерства «НИА-Природа» к статусному заседанию Госсовета с участием главы государства был подготовлен доклад, в котором была раскритикована вся деятельность профильного ведомства за 2016 год.

Заседание Госсовета состоялось 27 декабря 2016 года, и было посвящено вопросу экологического развития России в интересах будущих поколений. Владимир Путин заявил об исключительной важности этого вопроса, объявив повестку: «задачи поэтапного перехода России к модели устойчивого развития, и не просто к модели устойчивого развития, а экологически устойчивого развития. Я хочу это подчеркнуть, мы говорим о развитии экономики страны, но с упором на решение экологических проблем».

Отмечали важность экологического благополучия населения как главы регионов, так и лидеры парламентских фракций. При этом парламентарии сетовали на то, что было принято много законов, но их внедрение постоянно тормозится. Глава Минприроды РФ Сергей Донской даже пригрозил руководителям субъектов РФ: «хочу попросить вас, тем более учитывая наши планы по Году экологии, воспринять общественный запрос и исходить из неотвратимости наказания за нарушение природоохранного законодательства». Однако в докладе, подготовленном НИА-Природа, фокус ответственности переносится именно на федеральную исполнителю власть.

Согласно этому документу, «наблюдается снижение внимания Правительства России к вопросам политики в области экологического развития и охраны окружающей среды», а реализация некоторых задач «идет со значительным отставанием, встречая противодействие некоторых федеральных органов исполнительной власти». Автор доклада - агентство «НИА-Природа», было учреждено в 1997 году во исполнение приказа Министра природных ресурсов РФ, и основными задачами агентства является «разъяснение политики и освещение деятельности Минприроды России и ведомств природно-ресурсного блока». В данном случае, освещение деятельности профильного министерства осуществлялось исключительно в негативном ключе.

Исходя из анализа выполнения задач государственной политики в области экологического развития, представленного в докладе, в 90% случаев исполнение провалено или «идет со значительным отставанием от графика». В некоторых случаях авторы работы затруднились определить оценку достижений. Также плохо исполнялись и поручения Президента, хотя эти задачи были «расписаны» на Минприроды РФ. Причина публичного самобичевания не была прояснена.

Самокритика крайне нетипична для правительственных аналитиков. Возможно, что сам министр этот доклад и не читал. А ситуация может объясняться тем, что в соавторах доклада значится иностранный экологический фонд, WWF России, настаивающий на приведении российского экологического законодательства к образцам западных стран. И тогда становится понятной финальная реплика Президента РФ на заседании Госсовета: «мы должны действовать очень аккуратно, чтобы не разрушать экономику, не действовать как слон в посудной лавке, не требовать невозможного».