Строительство самой большой школы Южного Урала могут компенсировать

Уникальный проект самой большой школы Челябинской области, которую планируют запустить уже к 1 сентября 2017 года, обойдется областному бюджету в сумму порядка 570 миллионов рублей. На эти средства смогут учиться 1175 школьников, которые будут пользоваться огромной интерактивной библиотекой, спортивным и гимнастическими залами, а также кинозалом.

Областные власти намереваются воспользоваться опытом компенсации затрат из федерального бюджета. Соответствующая заявка для участия в федеральной программе по созданию новых мест в общеобразовательных организациях уже проходит подготовку. Так областной бюджет может вернуть порядка полумиллиарда потраченных рублей, рассказал первый замгубернатора Челябинской области Евгений Редин.



Отметим, что запуск школы на 1 сентября текущего года запланирован губернатором Борисом Дубровским.