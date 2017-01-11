Часть самолетов Sukhoi SuperJet не может летать из-за серьезного дефекта

Росавиация приостановила эксплуатацию целого ряда самолетов Sukhoi SuperJet 100 в связи с выявленным дефектом.

Специалисты обнаружили серьезные повреждения в креплении навески хвостового стабилизатора у 30% аппаратов. Как сообщает издание "Ведомости", временный вывод самолетов Sukhoi SuperJet 100 из эксплуатации является адекватным решением Росавиации, поскольку дефекты выявлены в механизме, отвечающем за управление воздушным судном.

Уточняется, что повреждения, в частности, обнаружили в двух самолетах "Газпромавиа", одном самолете "Ямала", а также двух - "Якутии".