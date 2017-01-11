Жириновский рекомендует отправлять стритрейсеров в ссылку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский придумал радикальный метод борьбы со стритрейсерами.

В качестве уголовного наказания политик рекомендует отправлять гонщиков-экстремалов в ссылку на срок до пяти лет. Как сообщает сегодня агентство городских новостей «Москва», комментируя решение суда по делу стритрейсерши Мары Багдасарян, глава ЛДПР заявил, что здоровье кататься на машинах у девушки есть, а выполнять принудительные работы она, оказывается, из-за болезни не может.

Жириновский убежден, что ссылка, как было при царе, станет весьма страшным и эффективным наказанием для мажоров.