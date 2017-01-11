Отнимай: подешевело!

Россия не может жить без крайностей: если воровать, так миллиардами, если отмазывать «своих» жуликов, так до хрипоты, до пены на губах, с замаскированным вручением орденов задним числом, чтоб сразу под амнистию, а далее – на волю с «чистой совестью» и т.д. Именно под эту схему, на мой взгляд подпадает и очередное историческое решение Минюста, позволяющее отнимать у государевых должников даже их единственное жильё! Да здравствует улица с теплотрассой, чердак, котельная и подвал!

Пожил? Передавай товарищу

Пока ещё у россиян остаётся островок личного неприкасаемого счастья в виде собственного жилья (дом, квартира, комната и т.д.)

Исключение составляют ипотечные квартиры, за которые кредитор не смог рассчитаться: их банк отнимет на законных основаниях.

Минюст решил исправить это упущение: квартира, пусть и единственная, тоже бабок стоит, а там где в России появляется призрак денег, как известно, растворяются все другие моральные принципы.

Минюст уже разместил на своём сайте соответствующие поправки и в Гражданский, и Семейный кодексы, а также и в закон об исполнительном производстве. Что же это за поправки, которые если будут приняты (уверен, что будут! – «АН») враз увеличат армию бомжей?

Во-первых, по задумке Минюста, изъять квартиру можно и нужно будет у того, кто задолжал родине сумму более 5% от стоимости самого жилья, а сама жилплощадь вдвое превышает социальную норму на члена семьи. (В разных регионах это от 14 до 18 кв. м.) на человека. – «АН»).

Сама процедура изгнания из домашнего рая тоже проста: суд решает выставить на торги спорную квартиру, её продают, из полученных денег погашается долг, разницу отдают бывшему должнику, чтобы он смог снова купить себе какое-нибудь сносное жильё. Если снова попадёт в долговой капкан, процедура повторится и т.д. Поговорка «человек человеку друг» из речевого оборота исключается.

Но и тут не всё так хорошо: Если за три месяца после реализации «долговой квартиры» бывший жилец не успеет купить себе новую «крышу», все деньги от проданной квартиры забирает себе муниципалитет, а экс-владельцу взамен предоставляет лишь нечто «пригодное для жилья».

В России, особенно в глубинке этим «нечто пригодным» может оказаться и заброшенный коровник, будьте уверены.

Давайте подсчитаем. Неплохая квартира в приличном районе Москвы может стоить 12-15 млн. руб. Пять процентов от, например, 12 млн. – это всего 600 000 руб.

Хороший трёхэтажный таунхаус метров в 100 кв. в ближнем Подмосковье (на Новой Риге, например – «АН») обойдётся и того меньше: в 8-10 млн. руб. В штрафном процентном исчислении это вообще какие-то 400-500 тыс. руб. – копейки (хотя для кого как. – «АН»).

Откуда могут взяться такие неплатежи? Безумцев, которые просто годами не платят по квитанциям, сегодня почти не осталось, хотя они, конечно, есть. Но это их личный выбор.

А ведь человек может оказаться и в автоаварии и «попасть» на ещё более крупные бабки не по своей воле. Найти денег на погашение долга не сможет (тем более, что страховые компании уже пролоббировали замену натуральных денежных выплат при аварии целевым ремонтом на подконтрольных им сервисах).

А если человек на машине случайно снёс чей-то дачный домик? Какой тут, к чёрту, автосервис? Всё, попал под выселение…

В глухой провинции и того страшнее. Там квартира может стоить и три, и два млн. руб. 5% от этих сумм – это 150-100 тыс. руб. В какой-нибудь Нижней Кулунде, где в принципе нет ни работы, ни заработков – это готовый приговор!

Что скажут бояре?

В Белом доме инициативу Минюста пока не обсуждали, но это слабое утешение: обсудят!

Аналитики тут же заговорили о проблемах, которые при реализации этого минюстовского «подвижничества» обязательно возникнут: кто, например, и как будет определять – на квартиру в каком районе должнику нужно оставить денег, например? Кто и как будет оценивать его приговорённое к продаже единственное жильё? Кто и по какой схеме будет проводить торги и насколько они будут честными и прозрачными и т.д.?

Исходя из традиционного исторического российского опыта, когда власти обязательно обдурят простого обывателя, вопросы не праздные, а остросоциальные!

Нет единого понимания проблемы и в Госдуме: в «Единой России» считают, что т.н. «социальная норма» должна остаться неприкосновенной, остальные метры – предмет обсуждения (значит, отнимут! – «АН») .

Председатель комитета ГД по ЖКХ г-жа Хованская идею отъёма жилья поддерживает, но со странной оговоркой, чтобы при этой эвакуации не пострадали проживающие в квартире т.н. «несобственники».

А они пострадают в любом случае: переедут вместе с бывшим владельцем-должником в «нечто пригодное для жилья» вот уже и сразу пострадали…

Депутат Нилов имеет свою, более логичную точку зрения: либо замерщики за мзду будут умышленно уменьшать метраж жилья (обязательно будут! – «АН»), либо должник должен будет ради сохранения реального метража экстренно прописывать к себе ещё кого-то. И хорошо, если это будет близкий родственник, с которым потом не придётся долго и нудно судиться ещё и за обратную выписку.

P.S.

«Ломать – не строить!» - принцип, по которому мы все живём после горбачёвской перестройки и ельцинской вакханалии.

Кто-то смог привыкнуть, кто-то, наоборот, не привыкнет никогда.

Нить социального напряжения в России накалена постоянно и накал этот никто не собирается уменьшать. Наоборот, что ни инициатива – так обязательно со знаком «минус».

Новый эксперимент Минюста с единственным жильём крайне опасен именно своими социальными последствиями.

Почему, например, государство в проворовавшиеся банки готово вливать снова и снова сотни миллиардов, а простить должнику или просто дать ему возможность хоть частями, но погасить свой по государственным меркам пустяшный долг, не желает?

Потому что понятие «личности» в России давно стало штампом. А вникать в то, почему у людей в России сегодня нет денег, государство не будет: оно-то знает – почему и признавать в этом виновным именно себя, конечно, не станет.

В общем, к президентскому выборному 2018 г. Минюст подошёл основательно. Подождём, что скажет Президент.

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