В Екатеринбурге представят уникальный спектакль

17 января 2017 года на сцене Екатеринбургского театра юного зрителя состоится спектакль «Мы, нижеподписавшиеся» по пьесе А.Гельмана. Спектакль поставлен московской театральной командой и труппой Нижнетагильского драматического театра им. Мамина-Сибиряка.

Премьера состоялась в апреле в Нижнем Тагиле на сцене драматического театра им.Мамина-Сибиряка в рамках «Театральных дней памяти Б.Окуджавы» к 80-летию корпорации «УралВагонЗавод». В сентябре «Мы, нижеподписавшиеся» с успехом прошел на сцене московского театра им. Пушкина. А теперь, уральский спектакль – сенсация в Екатеринбурге.

Уникальность проекта во взаимодействии центральных и региональных театральных процессов. На базе регионального репертуарного театра при участии лучших театральных сил Москвы создан оригинальный спектакль «Мы, нижеподписавшиеся» по известной пьесе советского периода А. Гельмана (многие помнят художественный фильм режиссера Т. Лиозновой). Пьеса написана в 1978 году, но актуальность ее удивляет по истечении почти 40 лет и эпохальных переменах.

Режиссер-постановщик – засл. Артист РФ Владимир Скворцов (театр Et cetera), художник-постановщик – народный художник РФ - Мария Рыбасова, художник по костюмам Ольга Резниченко (лауреат национальной премии «Золотая маска»), художник по свету – Сергей Скорнецкий (лауреат национальной премии «Золотая маска»).

В главных ролях: Анна Большова (Москва), Анатолий Кот (Москва), Андрей Кузичев (Москва), Сергей Зырянов (Нижний Тагил), засл. Артист РФ Игорь Булыгин (Нижний Тагил), Елена Макарова (Нижний Тагил) и др. Продюсер проекта – Ольга Галактионова.

- Глобальный проект интеграции центрального и регионального театрального искусства посредством совместного создания спектакля позволяет создать Новое Российское Театральное Пространство, - резюмируют организаторы.