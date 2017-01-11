Жириновский требует изменить гимн России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает изменить гимн Российской Федерации.

По мнению политика, гимн следует сократить, поскольку шесть куплетов - это слишком много - а также необходимо слегка "поправить" текст. На пленарном заседании Госдумы Жириновский выдвинул идею оставить только три куплета, а четвертым петь припев. Глава ЛДПР предложил заняться этим парламентскому комитету по культуре, передает ТАСС.

К содержанию гимна у Жириновского также есть претензии. Политик убежден, что данная композиция призвана вдохновлять и рассказывать о стране, однако в ней нет никаких прямых высказываний о России.