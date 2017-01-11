В Челябинске будут созданы новые места для отдыха

По поручению губернатора Бориса Дубровского глава Челябинска организовал работу по созданию новых мест отдыха для горожан.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев доложил губернатору, что в 2017 году будут построены скверы в Ленинском районе и на северо-западе. Кроме того, как отметил Борис Дубровский, к саммиту ШОС и БРИКС в историческом центре столицы Южного Урала будет построена большая пешеходная зона, а также благоустроена набережная реки Миасс.

- При этом необходимо создать места отдыха горожан в каждом районе города, особенно в новых микрорайонах, - подчеркнул губернатор. - Такие «центры притяжения», как парки, скверы, площадки для занятий спортом и проведения культурного досуга должны быть в пределах шаговой доступности для горожан, особенно детей и молодежи.



Борис Дубровский отметил, что лично проведет защиту каждого проекта по благоустройству всех семи районов Челябинска.