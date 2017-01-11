Скандал в Уфе: пациентке пришлось ползти на четвереньках на рентген

Инцидент произошел в одной из поликлиник Уфы. Пациентке пришлось на четвереньках добираться до рентген-кабинета, который находится на втором этаже здания.

Как сообщается. в медицинском учреждении не предусмотрены пандусы. К тому же, не работает лифт. У дочери, которая сопровождала пациентку, не хватило сил, чтобы дотащить женщину. Она обратилась к медсестре, но та отказала в помощи, направив больную к главврачу, сообщает tvzvezda.ru.

Однако женщина даже до рентген-кабинета добралась с трудом. Ей прооперировали ногу, наложили гипс и запретили на нее наступать. При этом вторая нога больной почти не действует. В итоге пациентке пришлось встать на четвереньки и таким образом ползти на рентген.