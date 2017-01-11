На Южном Урале появится национальный парк

Парк планируют создать уже в текущем году на месте хребта Зигальга. Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, всего по России в 2017 году ожидается появление десяти особо охраняемых природных территорий, куда войдет и южноуральский хребет.

В минэкологии Челябинской области пояснили, что сейчас по заказу федерального Минприроды национальный парк «Таганай» занимается разработкой эколого-экономического обоснования этого проекта. Специалисты занимаются определением будущих границ национального парка, уточняют его флору и фауну и производят определение геологических условий. Отметим, что эту идею предложил еще 15 лет назад

Катав-Ивановский муниципальный район.



Напомним, что хребет Зигальга расположен на левом берегу реки Юрюзань и имеет наибольшую протяженность на территории Челябинской области.