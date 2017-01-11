Росстат рассказал, как изменились пристрастия россиян к еде

Обнародованная информация Росстата гласит о том, что пристрастия россиян к еде в период с 2013 по 2015 год заметно изменились. Так, по данным статистики, жители нашей страны стали меньше употреблять в пищу рыбу, мясо, сахар, а также молочные продукты. При этом россияне налегают на картошку и овощи.

Если верить цифрам, то хлеб и яйца по-прежнему занимают свое место на столе граждан нашей страны. Количество этих продуктов, которое съедают россияне, не изменилось. Зато резко выросло потребление картошки и бахчевых культур впервые за последние десять лет.

По данным Росстата, граждане РФ стали особенно активно употреблять в пищу такие продукты, как тыква, кабачки и арбузы. При этом они сократили в своем рационе количество растительного масла.