Захарова опасается, что Обама разрушит мир в оставшиеся дни своего президентства

Официальный представитель МИД РФ сообщила на своей странице в соцсети об опасениях, которые она испытывает в связи с последними действиями администрации уходящего президента США и возможными шагами, которые Обама еще может предпринять на прощание.

Мария Захарова написала, что с тревогой читает новости из Вашингтона, которые говорят о не имеющих смысла, но при этом наносящих вред действиях руководства страны. Захарова напомнила, что Бог, согласно Библии, создал мир за семь дней. У Барака Обамы есть на два дня больше, чтобы мир разрушить.

Преемник Обамы, 45-й президент США Дональд Трамп официально вступит в должность 20 января.