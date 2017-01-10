Синоптики рассказали, на какие регионы Центральной России обрушатся снегопады

Синоптики сообщили прогноз погоды на ближайшие дни для ряда регионов Центральной России. Как они утверждают, на смену аномальным морозам придут сильные снегопады.

По словам синоптиков, изменение погоды стоит ожидать уже в четверг. В таких областях, как Белгородская, Орловская, Липецкая и Курская пройдет сильный снег. При этом он будет засыпать данные регионы в течение пары дней. При этом столбик термометра опустится ночью до минус двенадцати градусов. Правда, уже в пятницу резко потеплеет, передает телеканал РЕН ТВ.

Как уже сообщалось ранее, синоптики обещали потепление на этой неделе в столичной регионе. По их прогнозам, уже в выходные температура воздуха должна прогреться до минус двух градусов.