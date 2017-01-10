Чеченский лидер разместил пост в соцсетях, в котором сообщил, что в Грозном прошло торжественное собрание. Мероприятие было организовано в честь Дня восстановления государственности чеченского народа.

При этом Рамзан Кадыров сделал экскурс в историю. Он вспомнил, как предки чеченцев подвергались репрессиям и какие страдания им пришлось пережить. Кадыров отметил, что все происходящее было связано с Иосифом Сталиным и заявил, что тот должен быть «вечно проклят».

Также чеченский лидер отметил, что его народ смог вернуться на родную землю при Никите Хрущеве, и выразил ему благодарность за своих предков.