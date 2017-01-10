Жириновский предложил нацразведке США выпить за победу Трампа – СМИ

Как сообщается, лидер партии ЛДПР не смог остаться равнодушным к обвинениям, которые якобы выдвинула ему нацразведка США. По некоторым данным, политик направил в ведомство письмо.

Сообщается, что в своем докладе американская нацразведка упомянула Владимира Жириновского, обвинив его в прокремлевской направленности. Также спецслужбы США припомнили громкое заявление политика. Мол, лидер ЛДПР обещал, что все россияне выпьют за победу Дональда Трампа, сообщает life.ru.

По некоторым данным, Жириновский сообщил в своем послании, что действительно поднял бокал после того, как были объявлены итоги президентских выборов в США, но лишь по своей инициативе. Как сообщается, Владимир Вольфович пообещал также прислать ящик шампанского американской нацразведке, если она пожелает.