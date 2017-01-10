В ЧВВАКУШе 29 января состоится день открытых дверей

В этом году образовательное учреждение набирает 430 человек, которые смогут стать штурманами и офицерами боевого управления. Уже со второго курса студентам положено денежное содержание (14-25 тысяч рублей), а весь период обучения бывшие школьники будут на полном государственном обеспечении.

Как подчеркнул начальник ЧВВАКУШ, полковник Игорь Шведов, все выпускники гарантировано получат работу, а также смогут купить жилье при помощи военной ипотеки.

Вступительные испытания для кандидатов довольно серьезные: необходимо показать серьезные знания на ЕГЭ по русскому языку, математике и физике, профильным является математика. Кроме того, ребята пройдут профессиональный отбор, врачебно-летную комиссию и экзамен по физической подготовке.

День открытых дверей состоится 29января. В рамках мероприятия все будущие студенты смогут увидеть вуз изнутри и пообщаться с офицерами.